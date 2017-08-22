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(Görüntülü Haber) PKK propagandası yaptığı iddia edilen şarkıcı adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sahnede 'Hozan Baran' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 18:09

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde sahnede \'Hozan Baran\' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze\'de düzenlenen operasyonda sahnede \'Hozan Baran\' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ve kardeşi H.A., Darıca\'da ise M.İ. ve E.T. gözaltına alındı. Kenan Akdeniz\'in evinde yapılan arama sırasında Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş PKK\'lı teröristlere ait dağda çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Kenan Akdeniz\'in incelenen sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK lehine fotoğraflar paylaşıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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