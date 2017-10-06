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(Görüntülü Haber) PKK operasyonunda, Atatürk büstüne motolof atan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2017 13:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 16 yaşındaki H.Ş.\'nin daha önce bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne motoloflu saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, 5 Ekim\'de şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan H.Ş.\'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, sorgusu devam ediyor.

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