(Görüntülü Haber) Pirinç tanesine İstiklal Marşı'nı yazacak

Ergün AYAZ-ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA İZMİT\'te pirinç tanelerine yazı ve resimler yapan Ali Kaya Özköprülü, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını pirinç tanesine yazma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde açılan \'Erzurum Tanıtım Günleri\' kapsamında stant açan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Ali Kaya Özköprülü, pirince işlediği resim ve yazılarla ilgi çekti. Standa gelenler mikroskopa konulan pirinç tanelerini inceledi. Pirinç tanelerinde resimler, takım logoları, imzalar, yazılar ve kişilere ait özel resimler bulunuyor. Pirinç taneleri cam tüplerin içerisine konularak altın, gümüş kolyelerle satışa sunuluyor. Pirinç tanesine insan saçından daha ince yazılar yazdığını söyleyen Özköprülü ,Daha önceki yıllarda pirinç tanelerine isimler yazılırdı. Öğrenciyken ben de o dönemde yapmıştım bu işi. Daha sonra bunu nasıl ilerletirim diye araştırmaya başladım. Bu bilimsel bir çalışma haline döndü. Yaklaşık 5 senelik Ar-Ge çalışması sonrasında resim çizip yazılar yazmaya başladım. O sürede 30 bin tane deneme yaparken, yeni bir buluş, yöntem icat denilebilecek bir şey yakaladım. Bu da matbaanın kağıda basamayacağı kadar alanlara mikro yazılar, resimler yapmamı sağladı. O teknikle de farklı yazı, dua, resim, logo gibi birçok şeyi yapmaya başladım. Daha da ince örneğin insan saçı yaklaşık 50 mikron kabul edilir bilim dünyasında, buradaki çizgiler yer yer ince çizgiler 5 mikron kadardır. Saç telinden 10 kat daha ince dedi. Mustafa Kemal Atatürk\'ü de pirinç tanesine resmettiğini söyleyen Özköprülü, konuşmasını şöyle sürdürdü Kişisel fotoğraflar yapabiliyorum, ayrıca dualar, futbol takım sembolleri, bu takımların kuruluş tarihleri dahi çok net okunabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı var, imzası var. Daha da ötesi var, daha da ilerlettik bunu. Şu an çalıştığım şey Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesiydi, onu yazdım. Bir çalışmam var o da hazırlık aşamasında şu anda. Hazırlanıp bittiğinde Guinness Rekorlar kitabına başvuracağım. Zaten dünya rekoru olarak kabul edilecek, benzeri yok yani bir pirinç tanesine bu denli yazılabilen. Benim bildiğim Ukrayna\'da bir bey var müzesi var, bir pirinç tanesine 250 ülkenin başkentlerini yazmış bin 484 harf, benim yeni şu an çalıştığım, yeni proje İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası olan bin 754 harfi çalışıyorum. Tamamlandığında hedefim Guinness\'e girmek olacak. Eserleri normal pilavlık gündelik kullanılan pirinçlere yazıyoruz, daha ince pirinçler var onlara da yazabiliyoruz. Türkiye\'de ki patenti bana ait, Amerika\'da ki patentini de aldım. Günde 20-25 adet üretebiliyorum