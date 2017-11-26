(Görüntülü Haber) Perinçek: Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit Tayyip Erdoğan düşmanlığı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, \"Bugün Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru şudur; Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle kilitlenmiş, dünyada başka bir şey görmüyor\" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde partisince düzenlenen toplantıya katıldı. Doğu Perinçek, buradaki konuşmasında Silivri\'de duvarın yıkılmasıyla Türkiye\'nin zincirlerini kırdığını belirterek, arkasından yaşanan gelişmeleri Türk- Amerikan savaşı olarak değerlendirdi. FETÖ\'nün Amerikan gladyosu olduğunu söyleyen Perinçek, \"FETÖ, Amerika\'nın, Türk devleti içinde, ordu- polis- yargı içinde kurduğu örgütlenmedir. Yıllarca hep beraber gladyo, gladyo dedik, işte o FETÖ\'nün üzerine Türkiye yürüdü. Türk devletinin ordusunun, polisinin, yargısının içinden temizlenmeye başladı. Ordudan 30 bin, polisten 14 bin, hakim ve savcılardan 4 bin, bütün kamu yönetiminden 105 bin kişi temizlendi\" dedi. Türkiye\'nin 24 Temmuz 2015\'te PKK\'nın üzerine yürüyerek terör örgütünü hendeklere gömdüğünü ve ABD\'nin buna 15 Temmuz darbe girişimiyle cevap verdiğini belirten Perinçek, \"Ankara\'da ve İstanbul\'da bir Türk- Amerikan savaşı yaşandı. Tanklarıyla, helikopterleriyle, uçaklarıyla ABD Türkiye\'nin üzerine geldi. Kendi ordumuzun içinde oluşturduğu kuvvetlerle. O gece 12 saat içinde Türk ordusu Türk milletiyle birleşerek, ABD\'nin o darbe girişimini ezdi. Ondan sonra Türkiye 24 Ağustos Fırat Kalkanı\'yla Amerikan koridoruna girdi. El Bab\'a kadar gitti\" diye konuştu. Türkiye\'nin ikinci bir İstiklal Savaşı, vatan savaşı verdiğini söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kimileri \'saray savaşı\' dedi. Bakın bu tarihi bölünmedir. Siz vatan savaşına, İstiklal Savaşı\'na \'saray savaşı\' derseniz, düşmanla beraber olursunuz. Saray savaşı dediğinizde bu İstiklal Savaşı\'na, ABD\'nin yanına düşersiniz. Bugünkü bütün tartışmalar budur. Bugün Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru şudur; Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle kilitlenmiş, dünyada başka bir şey görmüyor. Tayyip Erdoğan PKK\'nın üzerine yürüyor, onlar PKK tarafına geçiyor, Tayyip Erdoğan FETÖ\'nün üzerine yürüyor, onlar FETÖ\'yle beraber Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyor. Tayyip Erdoğan Rusya\'ya elini uzatıyor onlar Rusya\'ya \'diktatör\' diyor. Tayyip Erdoğan İran\'la işbirliği yapıyor onlar \'İran\'da mollalar var, gericiler var, karanlık var\' diyor. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bizim (parti) programımız değil, açık söylüyorum sevmeyin beni.\"