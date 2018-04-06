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Dünya

(Görüntülü Haber) Pentagon'dan, Trump'ın sözleri ile çelişen açıklama

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Nisan (DHA) ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çok kısa süre içerisinde çekileceğiz" sözleri ile çelişen bir açıklama geldi

06 Nisan 2018 12:19

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Nisan (DHA) ABD Savunma Bakanlığı\'ndan (Pentagon), Başkan Donald Trump\'ın \"Suriye\'den çok kısa süre içerisinde çekileceğiz\" sözleri ile çelişen bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \'Suriye\'de bulunan ABD güçlerini geri çekeceğine\' dair sözlerine ilişkin olarak \"Dedikoduları duydum\" dedi. White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ile düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin \"Suriye\'den hem çekileceğiz hem de çekilmeyeceğiz açıklamaları geliyor. Bu strateji konusunda Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı arasında bir iletişim kopukluğu mu var?\" sorusuna verdiği yanıtta \"Çekilme hakkında insanların konuştukları dedikoduları duydum. Başkan\'ın \"Çok yakında\" dediğini biliyorum. Çünkü IŞİD\'i yenme konusunda çok başarılı olduk. Ama IŞİD daha bitmiş değil ve IŞİD\'in yenildiğini güvence altına alma konusunda kararlıyız. Her zaman söylediğimiz gibi, Suriye\'deki görevimiz IŞİD\'i yenmek. Bu neredeyse sonuna varmak üzere ama tam olarak bitmiş değil\" dedi. Korgeneral McKenzie de IŞİD\'e karşı Suriye\'de çok başarılı işler çıkardıklarını, sözde halifeliğin sonunun yaklaştığını ancak geri çekilme konusunda önlerinde bir takvim olmadığını söyledi. McKenzie, \"Bu aslında çok etkili oldu. Daha önce Afganistan\'da gördüğümüz gibi, düşmanın bildiği bir takvime karşı faaliyet göstermemiz sorun olabilirdi. Başkan bize bir takvim vermemekle çok iyi yaptı. Bu yolumuzda ilerlerken kendi lehimize kullanabileceğimiz bir araç\" diye konuştu. McKenzie, Suriye\'de uzun vadeli istikrarın sağlanması konusunda, bölgede bulunan ülkelerin de üzerlerine görevler düştüğünü söyledi.

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