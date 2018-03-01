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(Görüntülü Haber) Pendik'te perde hırsızlığı kamerada

İstanbul DHA Pendik'te, bir mağazadan yapılan perde hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

01 Mart 2018 12:40

İstanbul DHA Pendik\'te, bir mağazadan yapılan perde hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 24 Şubat günü saat 08.30 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi\'nde bulunan mağazada meydana geldi. Yüzlerini kapüşon, atkı ve şapka ile gizleyen 4 kişi, kimsenin olmamasından faydalanarak, açık olan mağazada yerde bulunan perdeleri kucaklayıp araçlarına yükledi. 4 şüpheli yaklaşık 1 dakika içinde 41 perdeyi mağazadan çalıp araçlarına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansı. Görüntülerde, yüzlerini kapüşon, atkı ve şapka ile gizleyen 4 kişinin mağazaya geldikleri, hızlı bir şekilde yerdeki perdeleri kucaklayarak dışarı çıkardıkları görülüyor.

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