(Görüntülü Haber) Pazarda bağımlılıkla savaş; Uyuşturucu öldürür, sebze-meyve can verir

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GİDEREK artan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratmak amacıyla Avcılar\'da farklı yöntem denendi. Kaymakam Hulusi Doğan ve görevliler, bağımlılığa karşı pazarda eğitici broşür dağıtırken, esnaf da bu çalışmaya destek vererek tezgahlarında uyuşturucuya karşı sloganların yazılı olduğu dövizleri sergiledi, mallarını satarken bu sloganları da yüksek sesle tekrarladı. SEMT PAZARLARINDA ÇALIŞMA Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın talimatı ile kurulan Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, bağımlılığa karşı halkı bilgilendirmek amacıyla geçen aylarda cami, cemevi ve kahvehanede bulunanlara yönelik eğitici çalışmalarda bulundu. Daha fazla kişiye ulaşabilmek ve uyuşturucu ile madde bağımlılığına karşı toplumsal duyarlılığı arttırabilmek amacıyla halkın yoğun olduğu semt pazarlarında da çalışma yapılmasına karar verildi. Görevliler, Mustafakemal Paşa Mahallesi\'ndeki semt pazarında kaymakamlığın standını kurarken, esnaftan da bu çalışmaya destek vermesi istendi. Görevliler alışverişe gelenlere uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili broşür, pazarcı esnafına da tezgahlarında veya sattıkları malların yanlarında dikkat çekici sloganların yer aldığı dövizleri dağıttı. Pazarcı esnafı da bağımlılığa karşı farkındalık oluşturma çabasına destek vererek, \'Maddeye bağlanma, hayata bağlan\', \'Uyuşturucu öldürür, sebze-meyve can verir\' gibi sloganların yer aldığı dövizleri tezgahtaki yumurta veya sebze-meyvelerin üzerine koydu. Pazarcılar, ayrıca müşteri çekebilmek için yüksek sesle bağırırken, ayrıca uyuşturucuya karşı hazırlanan dövizlerdeki sloganları da sık sık tekrarladı. Alışveriş için pazara gelenler dövizleri görerek, pazarcıların uyuşturucuya karşı sözlerini duyunca şaşırdı ardından amacı öğrenince görevlileri ve pazarcıları kutladı. EĞİTİM, EN ÖNEMLİ AŞAMA Kaymakam Hulusi Doğan da görevlilerle birlikte eğitici broşür dağıtarak çalışmaya destek veren pazarcıları kutladı. Doğan, DHA muhabirine uyuşturucu ile polisiye önlemlerin yanı sıra eğitime büyük önem verdiklerini anlatırken, \"Okullarda öğrenci, öğretmen, velilerimizi eğitiyoruz. Cami, cem evleri, kahvelerde, çarşıda, pazarda vatandaşımızın olduğu her yere giderek bağımlılıkla ilgili halkı bilgilendiriyoruz. Eğitim bu uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin en önemli aşaması. Halka hazırladığımız broşürleri veriyoruz. Soru olursa arkadaşlarımız yanıtlıyor. Bağımlı önleme merkezinde de her türlü tedavi, takibi sürdürüyoruz\" dedi. Pazardaki çalışmaya katılan Bağımlılık Merkezi psikolog Fatih Murat Vurak da \"Pazarcılar başta şaşırdı, çekindi. Amacı anlatınca yaklaşımları farklı oldu. Sebze meyve satar gibi yuksek sesle uyuşturucu karşıtı sözleri tekrarladılar. Bu bizi sevindirdi\" dedi.