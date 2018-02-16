T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pazarcılardan Mehmetçik'e destek konvoyu

Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA) Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki pazarcı esnafı, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile Reyhanlı Belediyesi önünde toplandı

16 Şubat 2018 20:26

Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki pazarcı esnafı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile Reyhanlı Belediyesi önünde toplandı. Burada Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından karşılanan, ellerinde Türk bayrakları taşıyan pazarcılar, Mehmetçik\'in her zaman yanında olduklarını ve bu süreçte gerekirse askere gitmeye hazır olduklarını söyledi. Reyhanlı Kaymakamı Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Şanverdi ise pazarcılara, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Pazarcılar, ardından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için yanlarındaki 5 küçükbaşı kesmek amacıyla mezbahaya gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUN Murat SOLAK Ferhat DERVİŞOĞLUHATAYDHA Hatay ReyhanlıDalı HarekatıReyhanlı BelediyesiBurada Reyhanlı Kaymakamı FatihReyhanlı Belediye Başkanı HüseyinTürkMehmetçikReyhanlı KaymakamıBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24