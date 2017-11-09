(Görüntülü Haber) Pazarcık'ta PKK operasyonu: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesi\'nde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta, Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen görüntüler üzerine çalışma başlattı. Polis, görüntülerden, şüphelilerin kimliklerini tek tek belirledi. Bu kişilerle görüntüleri paylaşanlara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, öldürülen teröristlerin fotoğrafları ve örgütsel dokümanlar ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.



Pazarcık ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.