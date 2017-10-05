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Spor

(Görüntülü Haber) Paul Le Guen'den Yusuf Erdoğan'a özel ilgi

Gürkan DURALBURSA,(DHA)- BURSASPOR'un akşam antrenmanında Yusuf Erdoğan ile özel görüşen Paul Le Guen, genç oyuncuya talimatlarda bulundu

05 Ekim 2017 21:35

Gürkan DURALBURSA,(DHA)- BURSASPOR\'un akşam antrenmanında Yusuf Erdoğan ile özel görüşen Paul Le Guen, genç oyuncuya talimatlarda bulundu.
Bursaspor, milli ara sonrasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah idmanının ardından ikinci kez Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen yeşil beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Milli takımda olan ve sakatlığı bulunan oyuncuların yokluğunda Bursaspor U21 Takımı\'ndan birçok futbolcu da akşamki antrenmanda takımla çalışırken karma yapılan çift kale maçta yer aldı.
ATTIĞI GOLLE BEĞENİ TOPLADI
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, çift kale maçta oyuncularını dikkatle izledi. Maç öncesinde Yusuf Erdoğan ile saha içerisinde kısa bir toplantı yapan Fransız çalıştırıcı, genç oyuncuya talimatlar verdi. Antrenman maçında ceza yayının gerisinden serbest vuruş kullanan Yusuf Erdoğan da, topu iki direğin arasına gönderirken attığı gol ve oynadığı futbolla Le Guen\'e \'hazırım\' dedi.
JOSUA\'NIN HAFİF SAKATLIĞI VAR
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa takımla birlikte çalışmalara katılamadı. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan Josua John da sol bileğinde yaşadığı hafif sakatlığı nedeniyle akşamki antrenmanda yer almadı.
Öte yandan Bursaspor\'un 8 Ekim Pazar günü TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Boluspor ile Minareli Çavuş Spor Tesisleri\'nde oynayacağı hazırlık maçının saati 16.00\'ya alındı.

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