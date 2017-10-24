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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Patates üreticisinin 1 lira umudu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte bu yıl patates rekoltesinin 800 bin ton olacağını, fiyatların ise 1 liraya yükselmesini beklediklerini söyledi

24 Ekim 2017 14:05

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte bu yıl patates rekoltesinin 800 bin ton olacağını, fiyatların ise 1 liraya yükselmesini beklediklerini söyledi. Türkiye\'nin patates deposu Niğde\'de geçen yıl tarladaki kilo fiyatı 20 kuruşa kadar düşen patates, bu yıl 60 kuruşa satılıyor. Patatesin yüzde 70\'inin hasadının yapıldığını belirten Kenar, \"Niğde\'miz bilindiği üzere Türkiye\'nin patates deposudur. Yazlık değil kışlık daha çok ekilen bir bölgemiz. Patates fiyatları şu anda 60 kuruşa kadar yükselmiş durumda. Bu rakam çiftçinin yaptığı maliyet civarındadır. Geçtiğimiz yıllara göre yüzü güldürdü. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 20 kuruşa kadar düşmüştü bu yıl 50 kuruşun üzerinde olunca maliyetlerin civarında olmuş oluyor. Bu da bizi bir nebze olsa sevindirdi\" dedi. Patates fiyatının 1 liraya kadar yükselmesini beklediklerini belirten Kenar, \"Önümüzdeki günlerde depoya atılan patatesler inşallah 1 lira civarında gideceğini beklemekteyiz. Niğde\'mizde bu seneki patates rekoltemiz 800 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Çünkü doğal afet bölgemizde olmadı, ekimlerde hastalık gibi zararlarda olmadı. Bu yüzden bu sene rekoltemiz ve fiyatların güzel olacağına inanıyoruz. Fiyatın yükselmesinden de umutluyuz\"diye konuştu.

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