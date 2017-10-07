(Görüntülü Haber) Patates ekimi yapan çiftçilerin pazar ve işçi sıkıntısı

Halit YILMAZ /SORGUN (Yozgat) / (DHA) YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı yapan çiftçiler, ürünün yüksek verimli olduğunu belirterek pazarlama ve işçi bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını bildirdiler. Sorgun\'un Günpınar Köyü\'nde alternatif ürün kapsamında 20 dönümlük alana ekilen patates hasadına başlandı. Çiftçi Yasin Aslan, her yıl ortalama 80 ila 100 ton arasında patates ürettiklerini ancak işçi bulma ve pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. \'Agria\' cinsi patatesi ekimine geçen yıl başladığını kaydeden 42 yaşındaki Aslan, verimin oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Yasin Aslan, ürettikleri patatesleri çuvallara doldurarak kilosunu 1 TL\'den sattıklarını ifade etti. Patates üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Yasin Aslan şunları söyledi: \"Patates ekmeye 7 yıl önce hobi olarak başladım. Kazancı iyi olduğu için patates üretimine devem etti. Verimi yüksek olan \'agria\' cinsi patates ektim. Patates üretimi buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerine göre daha zahmetli ve daha çok emek istiyor. Patates buğdaydan daha karlı. Ancak patates üretiminde en çok işçi ve pazar sıkıntısı yaşıyoruz. 30?ar kiloluk çuvallara koyduğumuz patateslerin kilosunu 1 TL\'den satıyoruz.\"