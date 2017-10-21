(Görüntülü Haber) Parktaki oyuncak araçlara atılan madeni paraları çaldılar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ndeki bir parkta bulunan oyuncak araçların çalışması için atılan madeni paraların bulunduğu bölüm, levyeyle açılarak içindeki para çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayramiç ilçe merkezindeki Özgürlük Park\'ındaki bir çay bahçesinin oyuncak araçlarını çalıştıran metal para atılan bölümü gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce levyeyle açıldı. Hırsız veya hırsızlar metal paraları çaldı. Güvenlik kamerasının çalışmadığı parkta hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı. İşyeri sahibi Şennur Acar, \"Daha önce de parktaki oyuncak araçların zorlalanarak açılmak istendiğini anlatırken \"Hırsızlar, bu kez zorla açarak amacına ulaşmış. İçindeki paraları almaları önemli değil, verdikleri hasar daha önemli. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz\" dedi.