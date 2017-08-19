(Görüntülü Haber) Parkta ölü bulundu; dövüldüğü belirlendi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir parkta dayak ve kesici alet ile öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan\'ın cesedi bulundu. Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Havacılar Parkı\'nda sabah saat 06.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, Selami Turfan\'ın öldüğünü belirledi. Vücudunun çeşitli yelerinde darbe ve kesici alet izleri olan Selami Turfan\'ın dövülerek öldürülmüş olduğu, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Memur emeklisi Selami Turfan\'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.