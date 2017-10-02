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(Görüntülü Haber) Parklarda uyuşturucu satanlara operasyon

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da narkotim ekipleri, parklarda uyuşturucu madde satttığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı

02 Ekim 2017 19:25

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da narkotim ekipleri, parklarda uyuşturucu madde satttığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 0.7 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ve 2 paket halinde 4.8 gram esrar maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle büyük parklar ve okulların yakınında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde satışı yapan kişileri takip eden polis, eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda E.K., M.D., E.U., M.E. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 0.7 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ve 2 paket halinde 4.8 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade işlemi tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Polis, zehir tacirlerine karşı operasyonların devam edeceğini belirtti.

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