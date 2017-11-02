(Görüntülü Haber) 'Parazit profesörü', 'Parazit bankası' kurdu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Özbilgin, 32 yıl önce parazit toplamaya başlayıp 21 farklı türde, 3 bine yakın parazitin bulunduğu bankayı kurdu. Türkiye\'de tek olan \'Parazit bankasını\' kuran Prof.Dr. Ahmet Özbilgin, hastalıklar için aşıların geliştirilmesi ve tedavilerde parazit bankasının yol gösterici olduğunu belirterek, Türkiye\'nin parazit hafızasının bu bankada saklandığını söyledi. MCBÜ Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Özbilgin, 32 yıl önce çalışma yapmak için parazit bulamayınca bu tarihten itibaren parazit biriktirmeye başladı. Prof.Dr. Özbilgin\'in biriktirdiği parazitlerle, MCBÜ Tıp Fakültesi\'nde bir \'Parazit Bankası\' kuruldu. Türkiye\'de tek olan parazit bankasını kuran Prof.Dr. Özbilgin, dünyada sadece 4 parazit bankası olduğunu söyledi. Çalışma yapmak isteyen öğretim üyelerinin ilgisini çeken parazit bankası, National Geographic belgesellerine de konu oldu. Parazit bankasıyla parazitlerin ilk günkü gibi orijinal haliyle saklanabildiğini ve parazitlerin DNA yapıları korunarak, hastalıkları oluşturan enzim ve salgıları bozulmadan korunduğunu kaydeden Prof.Dr. Özbilgin, parazitlerin sıvı azot tankında eksi 196 derecede muhafaza edildiğini söyledi. Özellikle parazit aşılarının, tanı kitlerinin geliştirilmesinde ve tasarlanan yeni ilaç moleküllerini tarama, tedavi etkinliğini araştırmada bankanın büyük etkisinin olduğunu ifade eden Prof.Dr. Özbilgin, 21 farklı türden yaklaşık 3 bin paraziti bankada bulunduğunu söyledi. Prof.Dr. Özbilgin, şöyle dedi: \"Parazitlere kolay ulaşamıyordum. Çalışma yapmak için parazit biriktirmeye başladım. İlk başladığımda tek elimde tek parazit vardı. O zamandan itibaren parazit çeşidini güçlendirerek bu bankayı kurduk. Parazit bankasından iki bölümde yararlanılıyor. Araştırma için kullanılıyor. Araştırmacılar bu bankadan aşı, tedavi için ilaç, tanı kitleri için bankadan aldıkları parazitlerle çalışıyorlar. Birçok uzmanlık öğrencisi tarafından materyal olarak kullanılıyor.\" \'ÜLKENİN PARAZİT HAFIZASI BU BANKADA\' Bankanın Türkiye\'de tek olduğunu ifade eden Prof.Dr. Özbilgin, şöyle devam etti: \"Türkiye\'nin parazit hafızası bu bankada saklanıyor. Hastaya tanı koyulduktan sonra aldığımız parazitleri özel ortamlarda belirli ilaçlarla karıştırıyor ve çok özel ortamlarda sıvı azot tankında saklıyoruz. Parazitler sıvı azot tankında çok uzun yıllar canlılıklarını sürdürüyorlar. Özellikle aşı, ilaç, tanı için isteyen kişilere bu parazitler kullanılıyor.\" \'EN ÖNEMLİ RİSK SITMA HASTALIĞI\' En çok bağırsak parazitlerine rastladıklarını ve bankada boyutları oldukça büyük olan bağırsak parazitlerini sakladıklarını kaydeden Prof.Dr. Özbilgin, ülke için en önemli risk faktörlerinden birinin sıtma hastalığı olduğunu söyledi. Prof.Dr. Ahmet Özbilgin, şöyle devam etti: \"Ülkemizde birçok kişide bağırsak paraziti bulunuyor. Çocukluk çağında birçok çocukta bağırsak paraziti bulunuyor. Sağlık Bakanlığı\'nın sıtma savaşı yöntemleri ile yerli vaka artık görünmüyor. Ama yurtdışından turist ya da çalışmaya gelen kişiler, kamyon şoförleri ile sıtma bulaşabilir. Sıtmayı yayan sineklerin tamamı ülkemizde bulunduğundan en önemli risklerden birisi sıtmadır. Yakarcı sineği bulaştırdığı şark çıbanı ve karaciğer dalak büyümesine neden olan Leishmania paraziti vardır. Bu parazit baskı altında tutulmakta, daha az vakada görülmektedir.\"