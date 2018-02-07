(Görüntülü Haber) Para ve altın dolu çantası otomobilinden çalındı, kalbi dayanmadı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Manisa\'da, tutuklu olan en büyük ağabeyini ziyarete giden 48 yaşındaki Yılmaz Aykıran, döndüğünde, otomobilinde bıraktığı, içinde 20 bin lira ile ziynet eşyaları bulunan çantasının çalındığını gördü. Büyük üzüntü yaşayan Aykıran, gece kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede öldü. Manisa\'nın Muradiye Mahallesi\'nde yaşayan işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Aykıran, eşi Mesir Aykıran ile birlikte dün (salı) saat 12.00\'de, tutuklu ağabeyini ziyaret için Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na gitti. Aykıran ailesi ziyarete geldikleri 35 AS 4708 plakalı otomobili cezaevinin yanındaki boş alana park etti, içinde 20 bin lira ve ziynet eşyaları bulunan çantasını da araçta bıraktı. Ziyaretin ardından otomobile eşiyle birlikte gelen Yılmaz Aykıran, çantasının ve ceketinin otomobilde olmadığını fark etti. Polise başvuran Aykıran, otomobilinden çantasının çalındığını ihbar etti. Olay yerine gelerek otomobilde inceleme yapan polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yılmaz Aykıran ifadesinde, çalınan paranın emekli ikramiyesinden kalan kısım olduğunu ve doğacak torununa ayırdığını söyledi. Yılmaz Aykıran, \"Çanta içerisinde altın takılarım ve montumun cebinde de yaklaşık 20 bin liram vardı. Hepsi çalınmış, hemen durumu polise bildirdik. Hem altınlarım ve param, hem de kış günü ceketim gitti\" dedi. KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ Polisin arama çalışmalarının yanı sıra Yılmaz Aykıran da akrabalarıyla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Çalınanlar arasında yeni aldığı cep telefonu da bulunan Yılmaz Aykıran, telefonuna daha önce yüklediği bir programla cihazın yerini bulduğunu düşürüp birçok adrese gitti. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç alamadı. Arama çalışmaları sürürken Yılmaz Aykıran, bugün saat 02.00\'te kalp krizi geçirdi. Yanında bulunan diğer ağabeyi Yüksel Aykıran, Yılmaz Aykıran\'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yüksel Aykıran öldü. Yüksel Aykıran\'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Büyük üzüntü yaşayan Yüksel Aykıran, kardeşinin hırsızları ararken hayatını kaybettiğini belirterek, \"Hırsızları bulmak için birçok yere gittik. Bir şey bulamadık. Yolda giderken kalbini tuttu. Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne götürdüm. Sinir stresle kalpte yırtılma olmuş. Parayı bulmak için hiç durmamıştı, yemek bile yemedi. Doğacak torunu vardı, parayı onun için kullanacaktı\" dedi. Yüksel Aykıran, hırsızların ise henüz bulunamadığını söyledi. Yılmaz Aykıran, bugün Yunusemre ilçesindeki Beydere Mahalle Camii\'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.