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(Görüntülü Haber) Para talep eden sahte hâkim yakalandı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendisini ağır ceza hâkimi olarak tanıtarak yargılanan kişilerin yakınlarından para talep eden M

13 Nisan 2018 20:37

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kendisini ağır ceza hâkimi olarak tanıtarak yargılanan kişilerin yakınlarından para talep eden M.K. (60) yakalandı. İddiaya göre, kendisini ağır ceza hâkimi olarak tanıtan M.K., dosya bilgilerine ulaştığı kişilerin İstanbul ve Gebze\'de bulunan yakınlarını aradı. M.K., İstanbul Başakşehir\'de bulunan P.Ö. ve İstanbul Şişli\'de bulunan F.S.K.\'yi arayarak yakınlarının dava durumundan bahsetti. M.K. görüştüğü kişilere, 10 bin lira vermeleri durumunda yakınlarının kefaletle serbest bırakılabileceklerini söyledi. Durumdan şüphelenen P.Ö. ve F.S.K., polisi aradı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri M.K.\'yi İstanbul Şişli\'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan M.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

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