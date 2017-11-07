(Görüntülü Haber) Pancar tarlasında öldürülen çiftçinin kuzeni ve eşi gözaltında

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında tabancayla başından vurularak öldürülmüş bulunan Ali S.\'nin (37) amcasının oğlu İskender S. (47) ile eşi Zekiye S. (31) gözaltına alındı. İskender S.\'nin ifadesinde, kuzenini, eşi Zekiye S. ile ilişki yaşadığından şüphelenmesi üzerine öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay, geçen 2 Kasım günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde bulunan pancar tarlasında meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali S., pancar sökmeye gittiği tarlasında sabah saatlerinde işçiler tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali S.\'nin akrabası ve çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan 24 yaşındaki Mükremin S., ölü bulunan Ali S.\'nin amcasının oğlu İskender S.\'ye daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip çalışmasını 3 çocuk babası çiftçi İskender S.\'nin üzerine yoğunlaştırdı. İskender S., tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. EŞİ \'ORTADAN KALDIRALIM\' DEDİ İDDİASI İskender S., ifadesinde, Ali S.\'nin eşi Zekiye S. ile gönül ilişkisi yaşadığını ve kuzeninin bu ilişkiden şüphelenmeye başladığını belirterek, \"Zekiye S., bana \'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım\' diye cep telefonu mesajı attı. Mesaj üzerine tarlaya gittim ve traktör üzerinde bir süre Ali S. ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım\" dedi. Jandarma, yaptığı aramada cinayetin işlendiği tabancayı bulamadı. İskender S.\'nin ifadesinin ardından Ali S.\'nin eşi Zekiye S. ile olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin S. gözaltına alındı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. ​