(Görüntülü Haber) (özel) Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı: "Mertcan'ı dövme olayı düzmecedir"

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor\'da orta saha oyuncusu Mertcan Çam\'ın, kulüp tesislerinde dövüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Emin Yetim, \"Biz Mertcan\'ı seviyoruz. Bizim bir futbolcuyu darp etme gibi bir olayımız yaşanmadı. Yaşadığımız takdirde Mertcan\'ın dışarıyla çıkmasına bile izin verilmez. Öyle bir olay kesinlikle yoktur, tamamen düzmecedir. Bizimle alakası olmayan bir problemi bizim üzerimize yüklenmesi Şanlıurfaspor bu iddialarla zan altında bırakıyor\" dedi. Sarı yeşilli kulübün orta saha oyuncu Mertcan Çam\'ın TFF\'ye şikayette bulunduğu için Kulüp Başkanı Emin Yetim ile yakınları oldukları belirtilen 10 kişi tarafından GAP Vadisi\'nde bulunan kulüp tesislerinde tekme tokat dövüldüğü ve cep telefonuna el konulduğu iddia edildi. Kulüp Başkanı Emin Yetim, Mertcan\'ı darp ettikleri yönündeki iddiaları yalanlayarak, şunları söyledi: \"Şanlıurfaspor Kulüp Tesisleri\'nde yaşanan bu olayın bizle bir alakası yoktur. Kesinlikle bizim Mertcan\'la ve diğer futbolcu arkadaşlarla bir problemimiz yoktur. Alacağı için federasyona şikayet edildiği için bu olayın yaşandığı söyleniyor. Oysa 2016-2017 sezonunda kalan alacağı için Şanlıurfaspor Kulübü\'ne dava açmıştı. Ancak biz o davanın daha sonuçlanmamasına rağmen, mahkemesini geri çekmediği Mertcan\'la yeni sezon için el sıkışıp onu transferini yaptık. Bunu bile bile yaptık. Biz Mertcan\'ı seviyoruz kötü niye birisi değildir. Bu yılda aynı şekilde onu kiraladık. Onun transferi için bizzat ben kendim devreyle girdim ilgilendim. Aramızda bir problem olsaydı transferini yapmazdım. Geçen yıl 2\'nci Lige düşmemize rağmen kendim ve yönetici arkadaşlarımla toplantı yaptık bütün futbolcularımıza teşekkür ettik. 2017-2018 sezonunda bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızla bizde çalışacağımızı söyledik. Biz Mertcan\'ın transferini yaptık.\" \"ANTERMANA KATILMAMIŞ\" Mertcan\'ın antrenman öncesinde birileriyle görüşmek üzere tesisin dışına çıktığını ve dönmemesi üzerine dışarı çıkıp aramaya başladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Emin Yetim, \"Bizim tesisimizde güvenlikli bir tesissidir. Bizim bir futbolcuyu darp etme gibi bir olayımız yaşanmadı. Yaşadığımız takdirde Mertcan\'ın dışarıyla çıkmasına bile izin verilmez. Öyle bir olay kesinlikle yoktur tamamen düzmecedir. Bizimle alakası olmayan bir problemi bizim üzerimize yüklenmesi Şanlıurfaspor bu iddialarla zan altında bırakıyor. Ama biz bu iddialarla ilgili hukuki süreci başlattık. Olay günü Mertcan\'ın antrenmana katılmadığını hocadan öğrendik. Tesiste bulamayınca biz Mertcan\'ı aramaya başladık. Tesisin güvenlikçisine sorduğumuzda Mertcan\'ın aşağıya indiğini söyledi. Antrenman saati içerisinde dışarıdan herhangi bir yabancı tesise alınmıyor. Bunun dışında bir futbolcunun görüşmesi var ise gidip nizamiyenin önünde görüşür. Sulama kanalı kenarında bulunan DSİ güvenlik elemanlarına sorduk. Onlarda burada bir kargaşanın yaşandığını onun için el feneriyle devreye çıktıklarını söylediler. Bunun için taksi durağını ve hastaneye aradık, telaşa düştük. Bütün aramalarımıza rağmen onu bulamadık. Daha sonra sosyal medyada bu olayı gördük. Kaldı ki öyle bir şey olsa, 8-9 kişiden bahsediliyor, özellikle benden de bahsediyorlar, tesisten çıkma durumu olmaz. Tesisimiz büyük, nizamiye var, tel örgü var. Bir de dün dediler ki \'Kırıkları var, elmacık kemiği kırılmış, dişleri kırılmış.\' Bizim bunların hiçbirinden haberimiz olmadığı için, Mertcan\'ı görmediğimiz için bilgimiz yok. Hastaneleri aradık, acaba öyle bir şey var mı diye. Hastanelere sordum öyle bir şahsın gelmediğini söylediler\" diye konuştu.