(Görüntülü Haber) (özel) Milli basketbolcu Kenan Sipahi: "Çok önemli 2 deplasmana gideceğiz"

\"Ufuk Sarıca ile çalışmak hepimiz için avantaj\" \"İyi basketbol oynuyoruz ve bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz\" MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Çin\'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası\'na katılmak üzere eleme grubu maçları oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın genç isimlerinden Kenan Sipahi, çok önemli 2 deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, \"Çünkü birbirinden farklı basketbol oynayan takımlar ile mücadele ediyorsunuz. O yüzden çok önemli bir organizasyon. Herkes elinden geleni yapıyor\" dedi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikide iki yaparak başladığı B Grubu\'nda yarın İsveç ile Başkent Stockholm\'deki Hovet Arena\'da TSİ 21.00\'de karşı karşıya gelecek. A Milliler ikinci maçını ise 26 Şubat\'ta Letonya ile oynayacak. Beşiktaş Sompo Japan\'ın milli basketbolcusu Kenan Sipahi, Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu. Yeni sistemdeki deplasman maçlarının çok zor olduğunu ifade eden Kenan Sipahi, \"Çünkü birbirinden farklı basketbol oynayan takımlar ile mücadele ediyorsunuz. O yüzden çok önemli bir organizasyon. Herkes elinden geleni yapıyor. Bizim de diğer takımların da eksikleri var. Ama çok önemli 2 deplasmana gideceğiz\" dedi. \"UFUK SARICA İLE ÇALIŞMAK HEPİMİZ İÇİN AVANTAJ\" A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca\'nın herkes için önemli olduğunu kaydeden Sipahi, \"Eskiden de oyunculuğunu biliyoruz. O\'nun bize ne kadar çok şey öğretebileceğinin de farkındayız. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben kendisiyle daha çok vakit geçiriyorum, sistemini daha iyi biliyorum ve burada diğer arkadaşlarla paylaşıyorum. Zaten çok enerjik bir takımız ve genç oyunculardan kuruluyuz. Ufuk Sarıca ile çalışmak hepimiz için bir avantaj\" diye konuştu. \"İYİ BASKETBOL OYNUYORUZ VE BUNU KUPA İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ\" Beşiktaş Sompo Japan\'ın bu sezon başından beri sakatlıklarla çok boğuştuğunu söyleyen Kenan Sipahi, şöyle konuştu: \"Bir türlü tam kadro oynayamadık. Tam yükselişe geçerken ya bir uzun sakatlandı, ya da biri Çin\'e gitti. Sezon başında da ben sakattım, Ryan Boatright sakattı ve şu an az çok oturmuş durumda. Yeni oyuncumuz da geldi. Bu dönemde bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Mart ayında çok önemli Avrupa Kupası maçımız var, bunu geçmek istiyoruz. Hem geçen sene, hem de bu sene iyi basketbol oynuyoruz. Bunu bir kupa ile taçlandırmak istiyoruz.\"