(Görüntülü Haber) (özel) Kerem Tunçeri'den milli oyunculara destek

\"Federasyon olarak onlara güveniyoruz. Hepsinin arkasındayız\" \"Takımın son durumu iyi, herkes istekli durumda\" Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, yarın oynayacakları Letonya maçını kazanmak istediklerini belirterek, federasyon olarak genç kadronun arkasında olduklarını söyledi. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Dünya Kupası Elemeleri B Grubu\'ndaki ilk maçında Letonya\'yı Bursa\'da konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanacak bu zorlu randevu öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri, 2 önemli maç oynayacaklarını belirtti. \"İlk maçta Letonya, sonraki maçta Ukrayna ile oynayacağız\" diyen Kerem Tunçeri, \"Tabii ki ikinci gruba puanları götüreceğimiz için ilk grubun maçları bizim için çok önemli olacak. Genç bir kadromuz var. İlk maçımızı da inşallah, seyircimizle birlikte kazanmak istiyoruz. Sonra da Ukrayna maçına bakacağız. Mücadele eden, seyri güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Hepsine de federasyon olarak güveniyoruz. Hepsinin arkasındayız ne olursa olsun. Kazanmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız\" ifadelerini kullandı. Takımın son durumu hakkında da bilgiler veren Tunçeri, \"Takımın son durumu iyi, herkes istekli durumda. Biz de elimizden geleni yapıyoruz burada, teknik ekibimizle birlikte. Eksik bir şey olduğu zaman yardımcı oluyoruz tabii ki\" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kerem Tunçeri\'nin açıklamaları