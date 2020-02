(Görüntülü Haber) (Özel) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Galatasaray bir adım önde"

\"İstanbul\'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz\" \"Erol Bulut ile lig sonunda konuşacağız\" \"Transfer çalışmalarına başladık\" \"Gençlerbirliği maçının gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladık\" \"En az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz\" \"Yabancı oyuncu transferinde yüzde 80 başarılıyız\" Serhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı ekibin ligdeki konumu, transfer çalışmaları ve şampiyonluk yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray\'ın bir adım önde olduğunu ifade eden Gevrek, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile sezon sonu konuşacaklarını belirterek, \"Şu anda devam eden bir sözleşme var. Süper Lig\'in bitimine de 7 hafta kaldı. Ligin bitiminde bunlar oturulur ve konuşulur\" dedi. \"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK\" Yeni sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Adil Gevrek, \"Tabii ki bizim şimdiden transfer komitemiz çalışmalarına başladı. Transfer komitemiz ve hocamızla yaptığımız istişarelerle çalışmalara başladık. Önümüzdeki senenin planlamasını yaptık ama bu sene bizim için daha bitmedi. Hem ligde kalmak açısından hem de koyduğumuz bir hedef var; en az 44 puan dedik. İnşallah o hedefi de yakalarız\" diye konuştu. \"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI\'NA BAĞIŞLADIK\" Başkan Gevrek, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının tribün gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladıkları kampanya için de şöyle konuştu: \"Yaptığımız kampanya için taraftarımıza teşekkür ederim. Askerimiz Afrin\'de büyük destanlar yazdı. Biz de Malatyalılar olarak, geçen hafta oynadığımız Gençlerbirliği maçının gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladık. Çok anlamlı ve önemli bir proje. Malatyalı hemşerilerimiz o projeye sahip çıktılar. Önümüzdeki günlerde bu gibi şeyleri yapmaya devam edeceğiz.\" \"GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE\" Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Gevrek, \"Süper Lig\'deki 4 takım şampiyonluk yarışının içinde. Yarış zor geçiyor ve 7 hafta kaldı. Artık kolay maç yok. En altta yer alan takım en üstteki takımı yenebiliyor. Bu konuda kaliteli bir lig var. Yarışta Galatasaray önde ama Başakşehir\'de 1 puan gerisinde. 4 takım yarışın içinde o nedenle net bir şey söylemek doğru değil ama Galatasaray bir adım önde görünüyor olabilir\" diye konuştu. \"EN AZ YABANCIYLA YÜRÜMEYE GAYRET EDİYORUZ\" \'Yeni Malatyaspor olarak transferlerimizde yabancı oyuncu kuralının değişeceğini düşünerek transfer yapıyoruz\' diyen başkan Adil Gevrek, \"Yabancı oyuncu kuralı gündemimizde. Şu an 14 yabancı kuralı bulunuyor. Yabancı oyuncu kuralını dikkate alarak konuşuyoruz ama o 2019\'a kadar uzatıldı. Yabancı oyuncu maliyet olarak da sıkıntılı. O nedenle biz kulüp olarak en az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz\" ifadelerini kullandı. Kiralık olarak Marsilya\'dan transfer edilen Doria içinde konuşan Gevrek, \"Doria bizde kiralık bir oyuncu. Sezon bitince oturulur konuşulur. Marsilya ile konuşmak gerekiyor. Devam etmek isteriz ama şu an net bir şey yok\" dedi. \"YABANCI OYUNCU TRANSFERİNDE YÜZDE 80 BAŞARILIYIZ\" Başkan Adil Gevrek, yabancı transferinde de büyük oranda başarı elde ettiklerini belirterek şöyle konuştu: \"Aldığım oyuncu yüzde 100 tutar diye şey söz konusu değil. Aldığın en iyi oyuncu uyum sağlamayabilir ama bu kötü transfer anlamına gelmez. Biz yabancı oyuncu transferinde yüzde 80 başarılıyız. Şu an bulunduğumuz konum da onu gösteriyor. Tabii aldığınız oyuncuların yüzde 100 tutması veya uyum sağlaması söz konusu olamaz. Çok iyi futbolcular gelip uyum sağlayamıyor, gittiği takımda daha iyi uyum sağlayabiliyor. Bana göre doğru transferler yapıldı. Yüzde 100\'ü tutar diye kaide yok. Devre arasında da transfer ettiğimiz Doria ve Gilberto\'dan çok verim aldık. İlerleyen günlerde daha da çok verim alacağımızı düşünüyorum\" dedi. \"İSTANBUL\'DAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ\" Medipol Başakşehir maçından puanla dönmek istediklerini söyleyen Gevrek, \"Geçen hafta kazandık ve 37 puana geldik ama bizim için lig bitmedi. Ligde kalmak açısından 40 puanı bulmamız gerekiyor. İstanbul\'dayız ve biraz rahatız ama takım maça iyi hazırlandı. Buradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bizim hedefimiz o\" açıklamasını yaptı.