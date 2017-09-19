(Görüntülü Haber) (Özel) Darüşşafaka'nın genç yıldızları Okben Ulubay ve Emircan Korkut DHA'ya konuştular

Okben Ulubay: \"Orada oynayan oyuncular, terinin son damlasına kadar savaştılar. Bir şey kaybettiğimizi söyleyemem ama çok şey kazandık diyebilirim\" \"Yabancı sınırı değişirse belki daha iyi olabilir. Ama değişse de değişmese de bizim yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak\" Emircan Korkut: \"Takımdan bu kadar başarı beklenmezken büyük bir mücadele gösterdik ve hiçbir maçtan kopmayarak, sonuna kadar oyunun içinde kaldık\" \"(yabancı sınırı) Pes edecek değiliz. Biz çalışıyoruz ve elimizden geleni de yapacağız\" Darüşşafaka Basketbol\'un genç yetenekleri Okben Ulubay ve Emircan Korkut, sıkı bir hazırlık döneminde olduklarını ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söylediler. Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Okben Ulubay, geçen seneki kadronun tamamen değiştiğini belirterek, \"3 haftalık bir çalışma temposu içindeyiz. İdmanlarımız çok zorlu geçiyor. Takım olarak kadromuz tamamen değişti. Ancak bu 3 haftalık dönemde takım olma yolunda çok büyük adımlar attık. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçiririz\" dedi. Emircan Korkut ise hazırlık dönemiyle ilgili olarak, \"Şu ana kadar hazırlık dönemimizi iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım içi uyumu sağladık gibi görünüyor. Buradan sonra Yunanistan ve Rusya\'ya gideceğiz. O arada da Galatasaray maçı oynayacağız. Bunlardan iyi sonuç alıp sezona iyi başlayacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu. Okben Ulubay, Türkiye\'nin Avrupa Şampiyonası\'ndaki performansıyla ilgili olarak, \"Büyük oyuncularımızdan yoksunduk. Ama onların açığını biz en iyi şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Orada oynayan oyuncular, terinin son damlasına kadar savaştılar. Bir şey kaybettiğimizi söyleyemem ama çok şey kazandık diyebilirim\" derken, Emircan Korkut ise, \"Takımdan bu kadar başarı beklenmezken büyük bir mücadele gösterdik ve hiçbir maçtan kopmayarak, her maçın sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Bu çok önemli birşeydi takımın karakterini ortaya koymak açısından. İleriki senelerde genç arkadaşların daha çok uyum sağlayarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum\" şeklinde konuştular. YABANCI SINIRI Yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili yöneltilen soruya da genç oyuncular şu ifadeleri kullandılar; Okben Ulubay: \"Sonuç olarak bizim karar verebileceğimiz ya da değiştirebileceğimiz bir şey değil. Bunu eğer karar değişecekse Federasyon\'un yapması gereken bir şey. Milli Takım\'daki oyuncular çok süre almıyorlarlardı bu sene ve ona rağmen geçen haftaya kadar yaptığımız şeyler ortada. Eğer değişirse belki daha iyi olabilir. Ama değişse de değişmese de bizim yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak.\" Emircan Korkut: \"Ender Arslan\'ın bir röportajında, \'Eğer şu anki yabancı kuralı bizde olsaydı, biz bu noktalara gelemezdik\' diye ifade vardı. 3+2 kalsaydı şu an bu altın jenerasyon denilen jenerasyonun çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama böyle olacak diye de pes edecek değiliz. Biz çalışıyoruz ve elimizden geleni de yapacağız.\"