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(Görüntülü Haber) Özel Çocuklar, TFF'yi ziyaret etti

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan idari merkezine ziyarette bulundu

29 Ağustos 2017 21:02

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'nde eğitim gören çocuklar, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun Riva\'da bulunan idari merkezine ziyarette bulundu. TFF\'nin davetlisi olarak Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'ne misafir olan çocuklar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve A Milli Takım oyuncuları ile bir araya geldi. Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'nde eğitim gören çocuklar, 5 Eylül\'de Eskişehir Yeni Stadyumu\'ndaki Hırvatistan müsabakasını da tribünden izleyecek.

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