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(Görüntülü Haber) (ÖZEL) ABD'li pivot Rakeem Christmas: "İyi oyunculardan kurulu, iyi bir takıma geldim"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) "Güzel bir sezon olacak" "Adım adım gitmek istiyoruz" "Erman Kunter, agresif bir oyun sergilememi istiyor" "Benim rolüm çemberi savunmak" Galatasaray Odeabank'ın sezon başında kadrosuna kattığı B

06 Ekim 2017 14:42

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) \"Güzel bir sezon olacak\" \"Adım adım gitmek istiyoruz\" \"Erman Kunter, agresif bir oyun sergilememi istiyor\" \"Benim rolüm çemberi savunmak\" Galatasaray Odeabank\'ın sezon başında kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı pivot Rakeem Christmas, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. \"GÜZEL BİR SEZON OLACAK\" Sarı-kırmızılı takım adına güzel bir sezon olacağını söyleyen Christmas, \"Bu sezon güzel bir sezon olacak. İyi bir takımız. Hepimiz çok çalışıyoruz ve yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi her şey bizim elimizde\" şeklinde konuştu. \"ADIM ADIM GİTMEK İSTİYORUZ\" Galatasaray\'ın iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım olduğunu belirten Rakeem Christmas, \"Bu kalitede bir takıma geldim. İyi bir koç yönetiminde güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Çok iyi bir takımız ve birçok şeyi başaracağız\" diye konuştu. Şu anda önceliklerinin Gaziantep Basketbol mücadelesi olduğunun altını çizen Rakeem Christmas, \"Adım adım gitmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle başarılı olacağız\" dedi. \"ERMAN KUNTER, AGRESİF BİR OYUN SERGİLEMEMİ İSTİYOR\" Galatasaray\'ın başantrenörü Erman Kunter ile ilk geldiği zaman konuştuğunu söyleyen Birleşik Amerikalı pivot, \"Erman Kunter\'le konuştuk. Benim agresif bir oyun sergilememi ve atletizmimi ön plana çıkartmamı istiyor. Benim rolüm çemberi savunmak ve şutları bloklamaya çalışmak\" diyerek sözlerini noktaladı.

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