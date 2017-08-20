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(Görüntülü Haber) Ovit Yaylası'nda 20 bin Türk bayrağı dalgalandı, şehitler için balonlar uçuruldu (1)

Muhammet KAÇAR RİZE (DHA) RİZE'nin İkizdere İlçesi'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen şenliklerin ikinci gününde katılımcılara 20 bin Türk bayrağı dağıtıldı, şehitler için gökyüzüne balonlar bırakı

20 Ağustos 2017 18:46

Muhammet KAÇAR RİZE (DHA) RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen şenliklerin ikinci gününde katılımcılara 20 bin Türk bayrağı dağıtıldı, şehitler için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Ekşioğlu Vakfı 19\'uncu Ovit Yayla Şenliklerinin ikinci gününde Rize, Erzurum ve Trabzon\'dan gelen yaklaşık 25 bin kişi yaylada buluştu. Şenliklere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ekşioğlu Vakfı Onursal Başkanı Ali Ekşi, Vakıf Başkanı Aydın Ekşi, Başkanvekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şenliklere katılanlara 20 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. \'Türkiyem\' türküsü eşliğinde yaylada dalgalanan ay yıldızlı bayraklar renkli görüntüler oluşturdu. \'TÜNEL OVİT\'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK\' Şenliklerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekşioğlu Vakfı\'na ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Ovit Dağında yapılan tünelin kısa bir süre sonra ulaşıma açılacağını ifade eden Bakan Bak, şöyle dedi Artık Ovit yapılan tünelle, lojistik merkeziyle ve turizm merkeziyle Rize bambaşka bir yer olacak. Ovit tüneli buranın kaderini değiştirecek. İnşallah gelecekte çok güzel günleri burada göreceğiz. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Rize?mizde büyük projeler yapılıyor. Rize bir turizm cenneti olacak. Bunun peşinden kayak merkezleriyle, turizm merkezleriyle Rize?miz büyümeye devam edecek. Bunu hep birlikte sizlerin destekleriyle başaracağız. Yolumuz açık olsun. Konuşmanın ardından kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'a tablo hediye etti. Ekşioğlu Vakfı Onursal Başkanı Ali Ekşi\'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga\'ya plaket takdim etti. Şenlik Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliklerde Selçuk Balcı, Erol Şahin, Bizim Gömül, İbrahim Ekşi sahne aldı. Şenliklere katılanlar doyasıya horon teperek yaylanın serin havasının keyfini çıkardı.

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