T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 14:22

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 73\'üncü kilometresi Sandıklı\'ya bağlı Kırkpınar yakınlarında meydana geldi. Halil Yüksel Yüksel idaresindeki 03 FA 005 plakalı otomobil yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen Ali Altındağ idaresindeki 32 YT 147 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsteki Ali Altındağ ve İsmail Altındağ ile otomobildeki Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralılar Ali Altındağ, Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir müddet trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol tekrar açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLISANDIKLIAfyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSAR SandıklıKazaAfyonkarahisar AntalyaSandıklıKırkpınarHalil Yüksel YükselFAAli AltındağYTKazadaAltındağMahmude Nuray YükselYaralılarSandıklı Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24