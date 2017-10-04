(Görüntülü Haber) Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 73\'üncü kilometresi Sandıklı\'ya bağlı Kırkpınar yakınlarında meydana geldi. Halil Yüksel Yüksel idaresindeki 03 FA 005 plakalı otomobil yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen Ali Altındağ idaresindeki 32 YT 147 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsteki Ali Altındağ ve İsmail Altındağ ile otomobildeki Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralılar Ali Altındağ, Halil Yüksel Yüksel ve Mahmude Nuray Yüksel, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir müddet trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol tekrar açıldı.