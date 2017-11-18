(Görüntülü Haber) Otomobiliyle büfeye girdi

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Emrah GÜLANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Oksana Mamedova\'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mamedova yaralandı. Kaza, saat 01.35 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçit ayağı altında bulunan Antalya Şehir Büfesi\'nde meydana geldi. Oksana Mamedova yönetimindeki 34 YJ 2437 plakalı otomobil kontrolden çıkınca üstgeçidin altında bulunan Antalya Şehir Büfesi\'ne çarptı. Büfenin kapalı olmaması olası bir faciayı önlerken, kazada Oksana Mamedova yaralandı. Mamedova, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen Oksana Mamedova yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Büfede ise maddi hasar oluştu.