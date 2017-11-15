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(Görüntülü Haber) Otomobilin kadın ve çocuğa çarptığı kaza, kamerada

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve yanındaki çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, Mobese kamerasına yansıdı

15 Kasım 2017 20:30

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve yanındaki çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, Mobese kamerasına yansıdı. Olay, geçen 6 Ağustos\'ta Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Işıklı kavşağa doğru giden palakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önce yolun karşısına geçmek isteyen kadın ile yanındaki çocuğa, ardından da önündeki otomobile çarptı. Kazada, metrelerce ileriye fırlayan kadın ile çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bölgedeki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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