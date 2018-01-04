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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı şahin tedavi edildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

04 Ocak 2018 18:30

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı. Ormanlı beldesinden Ereğli\'ye giden bir kişi yol kenarında yaralı halde bulduğu şahini veterinere götürdü. Otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Vücudunda kırık tespit edilmeyen şahin, 1 gün gözetim altında tutulduktan sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı. Veteriner Hakan Türkoğlu, şahinin kliniğe getirildiğinde şokta olduğunu anlatarak, şöyle dedi: \"Yaralı şahinimiz duyarlı vatandaşlarımız tarafından yol kenarında görülüyor. Trafik kazası şüphesi ile geldi bize. Üzerinde şok tablosu vardı. Şokunun geçmesi için belirli müdahalelerde bulunduk. Kendine geldikten sonra herhangi bir kırığı çıkığı var mı diye röntgenine baktık. Herhangi bir sorunu kalmadı. İnşallah hayatına kaldığı yerden ait olduğu yerde devam edecek.\"

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