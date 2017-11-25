(Görüntülü Haber) Otomobilin alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN\'ın kazımkarabekir İlçesi\'nde kavşaktaki trafik ışıklarından geçen otomobile bir başka otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü açılan kapıdan yaklaşık 20 metre ileriye fırladı. Trafik ışıklarına çarparak duran ve alev alan otomobil ise yangın tüpüyle söndürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza Karaman\'ın Kâzımkarabekir ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Ömer Kâşif Kazancı idaresindeki 70 FP 161 plakalı otomobili ile trafik ışıklarından karşıya geçerken 23 yaşındaki Uğur Can idaresindeki 06 ACT 136 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kazancı otomobilinin açılan kapısından 20 metre ileriye fırladı. Trafik ışıklarına çarparak durabilen otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Uğur Can, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Kazancı ise çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen kazada yaralanan Kazancı?nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.