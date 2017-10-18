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(Görüntülü Haber) Otomobilden 8 tabanca çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 8 tabanca ele geçirildi

18 Ekim 2017 01:40

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 8 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi\'nde şüphelendikleri 35 AZ 7546 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 9x19 mm çapında 8 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 27 yaşındaki F.S.E. ile 29 yaşındaki Ş.D. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından \'Silah ve mühimmat ticareti\' suçu iddiasıyla adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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