(Görüntülü Haber) Otomobilde sıkışan kedi kurtarılıp ameliyat edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da otomobilin motor bölümünde sıkışıp ayağı kırılan kedi, itfaiye ve veteriner tarafından kurtarılıp amelayata alındı.



Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Suat Akyol, 33 N 7620 plakalı otomobilinden gelen sesle açtığı kaputta bir kedinin motor bölümünde sıkıştığını gördü. Akyol\'un ihbarıyla gelen itfaiye ve veteriner, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp kurtardı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülen ve sağ ön ayağı kırıldığı belirlenen kedi, ameliyata alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından 1 saat süren ameliyatta, kedinin iki yerden kırılan ayağına platin takılıp yırtılan kasları dikildi.



Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, kedinin 15- 20 günde iyileşeceğini belirterek, \"Burada yaptığımız kontroller sonucunda sağ ön ayağında iki kırık tespit ettik. Kemiklerine platin uyguladık. Kas yırtıkları vardı, diktik. Şu anda işlemleri tamam. Kedimizi 15- 20 gün sonra sokaklara bırakmış olacağız. İç kanama riski yok\" dedi.