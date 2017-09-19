(Görüntülü Haber) Otomobil yolda yürüyenlere çarptı: 2 yaralı

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kadına çarptı. Ağır yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Güvenli Sokak\'taki kesişitiği noktada meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 41 H 7706 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Sariye Sayan ile Neriman Aydın adlı kadınlara çarptı. Kazada yola savrulan kadınları görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahale ardından iki yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Hastane girişinde yaralılardan Sariye Sayan\'ın ağabeyi Mahmut Sevil acil servise götürülen kardeşine, \"Bir şey yok, bir şey yok korkma ben buradayım\" diyerek destek oldu. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruduğu belirtilidi.