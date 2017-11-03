(Görüntülü Haber) Otomobil, TIR'ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR-Çeşme otoyolunda TIR\'ın çarparak, altına aldığı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki İsmail Öztürk, hayatını kaybederken, yanında bulunan Şerife Önalan, ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe ayrımında meydana geldi. İzmir\'den Çeşme yönüne giden İsmail Öztürk\'ün kullandığı 45 SB 1369 plakalı otomobile, aynı yöne ilerleyen Yılmaz Sönmez\'in yönetimindeki 35 HD 8293 plakalı TIR, yol ayrımında yandan çarptı. TIR\'ın altına giren ve yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Öztürk, paramparça olan araçta, kaza sırasında yaşamını yitirdi. Yanında bulunan Önalan ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Önalan\'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Önalan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Arama Kurtarma Sağlık (AKS) 110 ekiplerince otomobilden çıkarılan Öztürk\'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Sönmez ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Güzelbahçe yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.