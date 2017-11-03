T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, TIR'ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR-Çeşme otoyolunda TIR'ın çarparak, altına aldığı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki İsmail Öztürk, hayatını kaybederken, yanında bulunan Şerife Önalan, ağır yaralandı

03 Kasım 2017 16:44

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR-Çeşme otoyolunda TIR\'ın çarparak, altına aldığı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki İsmail Öztürk, hayatını kaybederken, yanında bulunan Şerife Önalan, ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe ayrımında meydana geldi. İzmir\'den Çeşme yönüne giden İsmail Öztürk\'ün kullandığı 45 SB 1369 plakalı otomobile, aynı yöne ilerleyen Yılmaz Sönmez\'in yönetimindeki 35 HD 8293 plakalı TIR, yol ayrımında yandan çarptı. TIR\'ın altına giren ve yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Öztürk, paramparça olan araçta, kaza sırasında yaşamını yitirdi. Yanında bulunan Önalan ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Önalan\'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Önalan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Arama Kurtarma Sağlık (AKS) 110 ekiplerince otomobilden çıkarılan Öztürk\'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Sönmez ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Güzelbahçe yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHATIRKazaGüzelbahçeSBYılmaz SönmezHDOtomobilinYanındaKazayıDokuz EylülHastanesiBuradaArama Kurtarma Sağlık AKSAdli Tıp KurumuSönmezKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24