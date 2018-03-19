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(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı

19 Mart 2018 12:42

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, dün gece Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi\'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Liman Caddesi yönünden gelen M.T. yönetimindeki 26 E 0243 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince, önce V.A.\'nın kullandığı 35 ENZ plakalı otomobile çarptı, ardından savrularak takla attı. Sürüklenen otomobil, kaldırımdaki işyerine çarpıp durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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