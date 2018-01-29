T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil sulama kanalına düştü, anne ve oğlu yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 32 yaşındaki Elif Elaldı ile 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı yaralandı

29 Ocak 2018 03:42

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 32 yaşındaki Elif Elaldı ile 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı yaralandı. Kaza saat 23.00 sıralarında, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak\'ta meydana geldi. Elif Elaldı idaresindeki 14 GF 065 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, Elif Elaldı ile oğlu Melih Elaldı yaralandı. Ters dönmüş haldeki otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Yol üzerinde kahvehane işleten Murat Kulaç, yolda sıklıkla kaza meydana geldiğini ifade ederek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUElif ElaldıMelih ElaldıKazaAlpagutbey Mahallesi Zerdali SokakGFKazada Elif ElaldıTersAcilBaysal Devlet Hastanesi KöroğluYolMurat KulaçKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24