(Görüntülü Haber) Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, D-605 Karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Orhan Korkmaz idaresindeki 35 HR 206 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhalarına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Orhan Korkmaz ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.