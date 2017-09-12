T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

12 Eylül 2017 20:47

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Güngören köyü yakınlarında meydana geldi. Güngören köyünden Suşehri istikametine gitmekte olan Kadir Yüksel (41), 10 PN 206 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Kadir Yüksel ile otomobilde bulunan Şaban Yüksel (85), Dursaliye Yüksel (43), Gülizar Yüksel (39), Gülsüm Yüksel(12) ve Kaan Yüksel (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne getirilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Şaban Yüksel ile Dursaliye Yüksel\'in hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATLISUŞEHRİSivasDHA SİVAS SuşehriGüngörenSuşehriKadir YükselPNKontroldenKazada Kadir Yüksel ileYükselDursaliye YükselGülizar YükselGülsüm Yüksel12Kaan YükselYaralılarSuşehri Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24