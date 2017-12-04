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(Görüntülü Haber) Otomobil kavşakta hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 11:12

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot İskelesi yolu üzerinde meydana geldi. Vasfi Efendi idaresindeki 34 CRV 34 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Kılıç idaresindeki 01 V 0398 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Kılıç ile aynı araçta bulunan Hüseyin Bulut, Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın yaralandı. Hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi aracın kapısını keserek 2 kadını kurtardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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