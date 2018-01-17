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(Görüntülü Haber) Otomobil, kamyonla çarpıştı; aynı aileden 4 kişi öldü

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da pancar yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

17 Ocak 2018 22:49

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da pancar yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü. 

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra karayolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

 

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