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(Görüntülü Haber) Otomobil kamyonetle çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

30 Aralık 2017 21:59

OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kadirli-Adana Karayolu Kiremitli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana\'dan Kadirli yönüne giden Serkan Yılmaz yönetimindeki 01 Y 1518 plakalı kamyonetle karşı yönden Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa İnandı ile yanında bulunan Zeynep İnandı ve Zehra İnandı öldü. Otomobildeki İsmail İnandı ile kamyonet sürücüsü Serkan Yılmaz, yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılhan ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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