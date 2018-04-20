T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, araçlar takla atıp, devrildi

20 Nisan 2018 21:11

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, araçlar takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Sarıgöl- Buldan yolunun Selimiye Mahallesi Sazlıkuyu mevkiisnde meydana geldi. Sarıgöl\'den Buldan yönüne giden Mehmet Ögen (43) yönetimindeki 43 LC 114 plakalı traktöre, Fatma Akti\'nin (43) kullandığı 09 PD 246 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da takla atıp, devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ögen, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Akti ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Fatma Akti\'yi ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHAMANİSA SarıgölKazadaKazaSarıgöl BuldanSelimiye Mahallesi SazlıkuyuMehmetLCFatma AktiPDOtomobilAktiSarıgöl Devlet HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24