T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, direğe çarpıp, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ufuk ayna yaralandı

24 Ocak 2018 22:46

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde, elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ufuk ayna yaralandı. Kaza, Ergene ilçesine bağlı Karamehmet ile Ulaş mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Ufuk Ayna yönetimindeki 55 EM 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp elektrik direğe çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, su birikintisi içine yan yatan otomobilin sürücüsü Ayna, yaralandı. Ufuk Ayna, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNERGENE Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ ErgeneUfukKaza ErgeneKaramehmetUlaşUfuk AynaEMKazadaAynaDevlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24