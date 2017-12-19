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(Görüntülü Haber) Otomobil, dereye uçtu: 2 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı

19 Aralık 2017 02:09

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak-Ankara karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Çağrı Gökçe yönetimindeki 31 FK 159 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan Çağrı Gökçe ve Koray Bayramoğlu yaralandı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan Gökçe ve Bayramoğlu\'na ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçmekte olan 112 Acil ekibi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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