(Görüntülü Haber) Otomobil çarpan tilkiye tedavi

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir veteriner kliniği önüne yaralı halde bırakılan tilki tedaviye alındı. Veteriner kliniğinde çalışan tekniker Mustafa Güngör öğle saatlerinde iş yerine geldiği sırada kapının önünde kanlar içinde bir tilki buldu. Otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkiye ilk müdahale yapılırken, hayvanın kafa travması geçirdiği belirlendi. İlk izlemeye göre otomobil çarpması olduğunu belirten Güngör, \"İlk müdahaleyi yaptık. Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü\'ne sevk ettik. Müdürlük tilkiyi alarak tedavisinin devamını yapacak\" dedi.