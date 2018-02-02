(Görüntülü Haber) Otomobil buzlanan yolda bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Selçuklu ilçesinde, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında, Yeni İstanbul Caddesi Otogar Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Yasin Altan yönetimindeki 06 PUD 88 plakalı otomobil, kentte etkili olan sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Altan ile araçta bulunan Mehmet İnanç ve üzerinden kimlik çıkmayan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Sürücü Yasin Altan ve Mehmet İnanç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.