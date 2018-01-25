(Görüntülü Haber) Otomobil, bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yolun kenarındaki bariyerler çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman- Ereğli karayolunun 53\'üncü kilometresinde meydana geldi. Ereğli\'den Karaman\'a giden Yusuf Adıyaman (25), yönetimindeki 70 FH 779 plakalı otomobilin kontrolünü, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda yitirdi. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adıyaman ile yanında Cengiz Adıyaman (36) ve Yusuf Adıyaman (50) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.