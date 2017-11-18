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(Görüntülü Haber) Otogarda, 'Kızkardeşime neden bilet sattın' kavgası

Haber Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, evden kaçan kızkardeşine otogarda bilet satılmasına tepki gsöteren genç ve 3 arkadaşı, firma görevlileriyle tekme tokat kavga etti

18 Kasım 2017 14:08

Haber Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA)DÜZCE\'de, evden kaçan kızkardeşine otogarda bilet satılmasına tepki gsöteren genç ve 3 arkadaşı, firma görevlileriyle tekme tokat kavga etti. Güvenlik kamerasına yansıyan, demir çubukların da kullanıldığı kavgada M.S. yaralandı. Olay, dün öğle saatlerinde Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali?nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.\'nin kızkardeşi evden kaçıp otobüsle şehir dışına çıktı. M.S., 3 arkadaşı ile otobüs firmasının otogardaki bilet satış noktasına giderek, kardeşine kimliği olmadan bilet satılmasına tepki gösterdi. M.S. ile bilet satan görevli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, firmanın diğer görevlileri de dahil olunca olay kavgaya döndü. M.S. ve arkadaşları ile firma görevlileri tekme tokat birbirine girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, gişedeki erkek görevli de masanın üzerinden atlayıp kavgaya dahil olurken, kadın görevliler korkuyla olanları izledi. Demir çubukların kullanıldığı kavgayı, otogardaki özel güvenlik görevlileri müdahale ederek ayırdı. M.S., aldığı darbelerle yaralandı ve ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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